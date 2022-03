Angélica diz ter sido vítima de abuso sexual sofrido aos 15 anos: "não tive reação"

Apoie o 247

247 - A apresentadora Angélica afirmou ter sofrido abuso sexual durante uma viagem a Paris, quando tinha 15 anos. "A gente tem visto muita gente revelar as suas histórias de abuso muitos anos depois. Como a maioria das mulheres, eu também vou contar uma história aqui. Foi uma violência que eu sofri, não foi um abuso. Mas foi uma violência sexual, uma violência contra a minha pessoa. Eu nunca tinha falado", disse em entrevista a Luciana Temer, diretora do Instituto Liberta, para o canal do YouTube Mina Bem-Estar. "Ninguém viu, eu sabia e não tive reação nenhuma, não fiz nada".

O caso aconteceu quando Angélica foi divulgar o hit Vou de Táxi na França. "Estava em Paris fazendo fotos, porque Vou de Táxi é a versão de uma música francesa. Ia participar de um festival lá e estava na rua, com 15 anos, fazendo foto. Vieram uns franceses, um grupo de jovens, meninos passando, turistas (perguntando) 'quem é?', aí falavam: 'Ah, é apresentadora brasileira'. 'Ah é brasileira’. Aí o fotografo falou: 'Fica ali do lado para fazer foto'. Eu estava atrás de um táxi amarelo, vieram aqueles meninos todos", continuou.

"Quando o fotógrafo falou: 'Ela é uma cantora no Brasil', eles foram ficando perto de mim, se aproximando e se esfregando em mim. Eu lembro que eu estava fazendo a foto, e você fica meio sem reação. Um dos meninos ficou passando a mão na minha bunda. Passando a mão em mim inteira. Eu atrás de um táxi, ninguém estava vendo. E eu não fiz nada. Fiquei petrificada", afirmou.

A apresentadora contou que só percebeu que tinha sido vítima de uma violência sexual um tempo depois e afirmou ser comum "não ter reação". "Eu estava em um outro país, eles falando entre eles uma língua que eu não conseguia entender. Com 15 anos. É um assunto que a gente não fala, mas eu estava sendo ali violentada por dois, três meninos que ficaram passando a mão em mim. Ninguém viu, eu sabia e não tive reação nenhuma, não fiz nada. Isso acontece muito", disse.





