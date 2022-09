Após anúncio de Bolsonaro, "Lula subiu, o gás caiu" vira assunto mais comentado

Apoie o 247

247 - Internautas foram ao Twitter demonstrar que Jair Bolsonaro (PL) poderia ter baixado o preço do gás de cozinha bem antes do anunciado pela Petrobrás nesta quinta-feira (22). De acordo com a empresa, o valor do produto diminuirá de R$ 4,0265 para R$ 3,7842 por quilo a partir desta sexta-feira (23).

Uma pessoa escreveu: "Lula subiu, o gás caiu! O atual é tão vagabundo que poderia ter feito tudo isso antes, mas não fez. Massacrou o povo. Bolsonaro massacrou o povo".

>>> Paulo Guedes abandona entrevista na RedeTV! após pergunta sobre piso da enfermagem

Outra usuária postou: "nem ganhou ainda e já está melhorando a vida do povo! Lula subiu o gás caiu".

Uma internauta criticou a intenção de Bolsonaro em ganhar votos com a diminuição do preço do gás de cozinha em ano eleitoral. "Até o dia 2, o botijão de gás deve vir com duas cestas básicas coladas ao recipiente como brindes. O que faz a enganação em véspera de eleição?".

LULA SUBIU, O GÁS CAIU! o atual é tão vagabundo que poderia ter feito tudo isso antes, mas não fez. massacrou o povo. bolsonaro MASSACROU O POVO. https://t.co/X11Ifc737e September 22, 2022

Nem ganhou ainda e já está melhorando a vida do povo!

LULA SUBIU O GÁS CAIU https://t.co/Y5jzY4HMEN — Pat Suburbana (@patsuburbana) September 22, 2022

Até o dia 2, o botijão de gás deve vir com duas cestas básicas coladas ao recipiente como brindes.

O que faz a enganação em véspera de eleição?@jornalnacional @GloboNews

"Lula subiu, o gás caiu" é o ditado popular dessas eleições. @TSEjusbr — Marciano Brito (@MarcianoBrito13) September 22, 2022

Se o Bolsonado fica PUTO eu estou feliz

LULA SUBIU O GÁS CAIU https://t.co/EGKc4IBXIX — Astrozenico 2 Pfizerman 2 (@DougLawyerBR) September 22, 2022

LULA SUBIU O GÁS CAIU



Ta na boca do Brasil

O Efeito Lula é muito forte, ainda não saiu Datafolha de hoje e ja deu resultado na queda de preços!



Obrigado Lula#LulaNo1ºTurno #EfeitoLula #LulaSubiuGásdesceu pic.twitter.com/GpzmqK1l3a — Edivaldo junior @edivaldojunior88 (@gasta59) September 22, 2022

LULA SUBIU O GÁS CAIU

E o Lira? Resposta: O Lira afundou no desespero igual ao Ciro e ao Bozo, pois até a Tabata Amaral virou cabo eleitoral de Lula#LulaNoPrimeiroTurno pic.twitter.com/U3RmLde3MX — BODE DE ESQUERDA (@BodeEsquerda) September 22, 2022





