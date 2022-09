Paulo Guedes abandona entrevista na RedeTV! após pergunta sobre piso da enfermagem

Apoie o 247

247 - O ministro da Economia de Jair Bolsonaro (PL), Paulo Guedes, interrompeu uma entrevista para o jornalista Luís Ernesto Lacombe, na RedeTV!, nesta quarta-feira (21), após ser questionado sobre o piso salarial da enfermagem . A informação é da coluna da Cristina Padiglione da Folha de S. Paulo.

Quando o assunto entrou em pauta, o ministro interrompeu a gravação da entrevista, arrancou o microfone de lapela e abandonou o estúdio. A coluna ainda informa que, na saída, Guedes disse que seria melhor a emissora não exibir as respostas que ele já havia dado até aquele momento.

O próprio Lacombe não gostaria de ter entrado no assunto do piso da enfermagem, mas a chefia da RedeTV! insistiu que o tema fosse abordado durante a entrevista. A conversa iria ao ar na sexta-feira, às 00h20, no programa Agora com Lacombe. Não foi informado se a parte gravada até o momento da interrupção será televisionada.

