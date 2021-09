Após denúncia de estupro na Fazenda, internautas criticam edição da Record e cobram atendimento adequado a Dayane

Emissora é acusada de tentar inocentar Nego do Borel na edição do reality show e de dar superexposição à vítima, a modelo Dayane Mello edit

247 - Apesar de ter expulsado Nego do Borel de A Fazenda 13 neste sábado (26) após uma denúncia de estupro contra a modelo Dayane Mello, a Record está sendo acusada pelos espectadores do programa, influenciadores e jornalistas que cobrem TV de fazer uma edição que tenta culpar a vítima, não o acusado de abuso sexual .

“A edição é confusa. A Record não deixa claro pro telespectador os motivos da expulsão do Nego do Borel e expõe de forma excessiva a vítima. Que desgraça de edição equivocada. Sério, um dos maiores absurdos que já vi. Tá nível programa apelativo dos anos 90”, escreveu Gabriel Vaquer, colunista do Notícias da TV.

Outros apontam que a Record só expulsou o cantor do reality show por conta do tamanho da pressão do público e dos patrocinadores. A emissora também é cobrada e criticada pelos internautas por não dar atendimento adequado a Dayane, físico nem psicológico. A modelo foi questionada sobre a noite por outros participantes da casa e disse que não se lembrava de nada.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar Nego do Borel por suspeita de ter cometido estupro de vulnerável.

Confira reações no Twitter:

A edição é confusa. A Record não deixa claro pro telespectador os motivos da expulsão do Nego do Borel e expõe de forma excessiva a vítima. Que desgraça de edição equivocada. Sério, um dos maiores absurdos que já vi. Tá nível programa apelativo dos anos 90 #afazenda

O fato é que a edição estava toda pronta para inocentar o Nego do Borel e culpar a Dayane, a vítima. Mas não contavam com o tamanho da repercussão e com a pressão dos patrocinadores. FIM #AFazenda pic.twitter.com/Qa5S4oAPJo — Sérgio Santos (@ZAMENZA) September 26, 2021

Justiça! Extremamente tristes por ter chegado ao ponto da integridade física da Dayane ter sido colocada em risco pelo participante em questão para que alguma atitude tenha sido tomada, mas aliviados por saber que isso não vai mais acontecer dentro do programa. pic.twitter.com/O1H3KhZ2NJ — Dayane Mello 🍷 (@daymelloreal) September 25, 2021

a gente tá implorando por um atendimento pra uma mulher que foi vítima de ESTUPRO. pelo amor de Deus, façam alguma coisa

ATENDIMENTO PARA A DAYANE



pic.twitter.com/8TTBUarFjf

Isso já passou para TORTURA PSICOLÓGICA, a vítima tendo que ser obrigada a ouvir piadinhas de machos escrotos, pessoas duvidando do ocorrido, acho que se esqueceram que a VÍTIMA ali é ela, RecordTV tem sim obrigação de interferir nisso.



ATENDIMENTO PARA A DAYANE — Sophia Barclay (@Eubarclay) September 26, 2021

é muito triste eu ter que explicar o óbvio. ainda mais dessa forma explícita. mas nem escancarando os fatos, as pessoas acreditam.



ATENDIMENTO PARA DAYANE pic.twitter.com/mGsRPAUIIP — 𝚍𝚊𝚕𝚕𝚊𝚜 ♍︎ (@ShipperAddict) September 26, 2021

Record TV nega o atendimento psicológico e médico para a Dayane Mello vítima de estupro pelo Nego do Borel no reality show da emissora na madrugada de ontem. é inadmissível esse descaso descarado.



ATENDIMENTO PARA A DAYANE — Sophia Barclay (@Eubarclay) September 26, 2021

- Foi estuprada em rede nacional

- Foi informada do seu abuso perante todos os outros participantes, e agora está sendo taxada de culpada do seu próprio estupro

- edição romantizando o estupro

- Não teve atendimento médico, nem psicológico.



ATENDIMENTO PARA A DAYANE pic.twitter.com/rWOzTZ2ZUA — Mih | Cazzu 🖕🍷🍎 (@fanfiqueir) September 26, 2021

tá na lei e ele tão tirando esse direito da dayane



fonte:https://t.co/DYOtW4qNGg



ATENDIMENTO PARA A DAYANE pic.twitter.com/HELJMQcQ6j — nathy. 🍷 (@dayxmello) September 26, 2021