Após denúncia de estupro, Record expulsa Nego do Borel de A Fazenda 13

Segundo o colunista Leo Dias, o cantor foi chamado pela produção do programa na tarde deste sábado (25) para receber o comunicado de sua eliminação edit

247 - A Record decidiu que irá expulsar Nego do Borel de A Fazenda 13, após denúncia de estupro contra o cantor, informou o colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Segundo o colunista, a decisão pela saída do funkeiro não foi unânime na alta cúpula da emissora, mas a pressão do público e principalmente dos patrocinadores foi fundamental para a saída de Nego do reality show.

O episódio aconteceu na madrugada deste sábado, quando a modelo Dayane Mello, visivelmente bêbada, foi se deitar na cama onde estava Nego do Borel.

A cena provocou preocupação de outros participantes. MC Gui, Solange Gomes e Tati Quebra Barraco, por exemplo, alertaram o cantor para não agir sem a modelo estar consciente para "não dar problema". MC Gui perguntou se a modelo tinha certeza se queria ficar ali.

Pela manhã, começaram a circulam vídeos nas redes sociais que mostram o artista forçando uma relação sexual com Dayane. Na tarde deste sábado, foram encontradas duas camisinhas na cama onde os dois estavam.

Os internautas cobravam fortemente a expulsão do participante da Fazenda, acusando a Record e o TikTok (principal rede social usada para a cobertura) de cúmplices do estupro. E lembravam que a emissora convidou alguém com histórico de acusações de violência contra a mulher para o programa.

A equipe de Dayane Mello chegou a levar policiais para a sede de A Fazenda após o caso.

