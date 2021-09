Equipe de Dayane Mello leva policiais para a sede de A Fazenda após caso de abuso sexual

Apoie o 247

Por Leo Dias, Metrópoles - A equipe jurídica de Dayane Mello já está na entrada da sede de A Fazenda 13, em Itapecerica da Serra (SP), acompanhada de policiais para abordar a direção do reality show e pedir esclarecimentos sobre a suposta tentativa de estupro praticada por Nego do Borel contra a modelo na madrugada deste sábado (25).

De acordo com os porta-vozes da modelo, revelada no Gran Fratello, o Big Brother da Itália, a direção e a produção da Record estariam dificultando a entrada e até mesmo as conversas sobre o caso, que escandalizou os fãs do reality show.

A polícia e a equipe jurídica estão na porta da sede de "A Fazenda" neste exato momento, tentando contato imediato para que o jurídico e as autoridades possam a dar andamento nos trâmites legais do caso. Infelizmente a produção está dificultando o contato e averiguação dos fatos.

