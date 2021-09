A Fazenda: patrocinadores exigem expulsão imediata de Nego do Borel após caso de abuso sexual

Apoie o 247

Revista Fórum - O colunista Ricardo Feltrin, do portal UOL, informou que os cinco principais patrocinadores do reality show ‘A Fazenda’, da Record TV, exigiram a imediata expulsão do cantor carioca Nego do Borel do programa, após um episódio em que ele está sendo acusado de estupro, ocorrido durante a madrugada deste sábado (25), quando o artista teria forçado uma relação sexual com a modelo Dayane Mello, que nas imagens aparece visivelmente embriaga e negando as investidas de Nego.

Ambev, Tik Tok, Seda, Cerveja Original e Aurora teriam determinado a um interlocutor, que representa oficialmente as cinco empresas, que comunicasse à direção da emissora de Edir Macedo a exigência de expulsão imediata do participante, uma vez que esses grupos empresariais, consagrados em seus mercados de atuação, não querem figurar como coniventes em um caso tão grave, sensível e criminoso como a acusação de estupro.

