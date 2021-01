Em vídeo, Duda Reis acusa Nego do Borel de agressão e diz que cantor ameaçava sua família

247 - A influenciadora Duda Reis utilizou o Instagram nesta quarta-feira (13) para denunciar que seu ex-noivo, o cantor Nego do Borel, a agrediu verbal e fisicamente durante o relacionamento de três anos que tiveram. Além disso, a jovem disse que o músico ameaçava sua família e a manipulava a sempre defendê-lo. Duda já havia dito também que Nego a traía.

“A primeira estratégia do abusador é fazer a vítima ser uma maluca, se passar como louca. E é justamente o que ele vai fazer hoje. Tive acesso a fontes extremamente seguras que me confirmaram que ele vai se pronunciar. Ele se juntou com uma advogada mulher, criminalista, focada em crimes que homens realizam contra mulheres, e está ajudando ele a sair dessa e a me tachar como louca. O que eu gostaria de falar é a verdade. Eu apanhava, e depois recebia amor. Então eu tinha medo. Eu fiquei três anos achando que amor era você apanhar, e depois receber um beijo. Sofri, sim, agressão física, já tiveram episódios que ele me empurrou… Eu era muito manipulada a sempre defendê-lo. Enquanto eu, ao mesmo tempo, tentava acreditar que ele teria salvação. E mulher não é centro de reabilitação para homem com mal comportamento. Sofri, sim, agressão. Sou vítima de agressão verbal e física. Não foi só uma vez", falou, dizendo que se sentia como um “rato num beco sem saída“.

Segundo Duda, o cantor a forçou a dizer em frente às câmeras que não era agredida por ele. “Eu vivi algo abusivo que era óbvio que eu queria sair, então eu tenho todo o direito do mundo de querer algo bom pra mim. Eu só não tinha forças pra sair porque eu morria de medo, porque ele realmente ameaçava mandar matar a minha família“.

Por fim, a influenciadora pediu desculpas àqueles que sempre tentaram abrir seus olhos sobre o relacionamento com o ex-noivo.

Assista:

