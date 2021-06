Após Seleção aceitar jogar Copa América, Casagrande chama jogadores de “covardes”

“Tenham atitude de homem. O que a Seleção Brasileira está fazendo é uma covardia”, criticou o apresentador Walter Casagrande Jr ao lamentar a decisão do time em participar da Copa América no Brasil edit

247 - O apresentador Walter Casagrande Jr criticou, durante exibição do programa Globo Esporte desta segunda-feira (7), a Seleção Brasileira, ao lamentar a decisão do time em participar da Copa América no Brasil no momento que o país amarga quase 500 mil mortes em decorrência da Covid-19 e a campanha de vacinação que segue a passos lentos.

“Tenham uma atitude de homem. O que a Seleção Brasileira está fazendo é uma covardia”, disparou Casagrande.

Ele destacou em sua fala que “o Brasil passa por uma crise sanitária enorme”.

Casagrande ainda relembrou os processos de assédio sexual contra o presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo, Neymar e Robinho. “Tem muito machismo no futebol e isso é apenas a ponta do iceberg”, pontuou.

