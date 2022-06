Bolsonaristas se desesperam com vitória da esquerda na Colômbia: “Jair é a última arma contra o comunismo”

Gustavo Petro foi eleito no segundo turno em uma eleição histórica para o país edit

247 - Os bolsonaristas estão em pânico após a vitória do candidato de esquerda Gustavo Petro na Colômbia e apontam que “Jair é a última esperança no combate ao comunismo na América Latina”.

Nos memes fantasiosos, os extremistas apontam que o Brasil estaria encurralado com nações sendo governadas por “brutais governantes comunistas”.

>>> Quem é Gustavo Petro, o novo presidente da Colômbia?

A Colômbia definiu neste domingo (19) o novo presidente que fará a gestão de 2023 a 2026, com 50,44% dos votos, Gustavo Petro foi eleito no segundo turno das eleições. Petro com 11.281.013 milhões de votos em uma eleição histórica para o país.

Veja:

O narco comunismo avança ma América do Sul.

O narco comunismo avança ma América do Sul.

Que Deus livre o Brasil deste mal. pic.twitter.com/3Jtmp47tlY June 20, 2022





Coisas que os bolsonaristas falam e que seriam maneiras se fossem verdade: comunismo se espalhando pela América Latina. pic.twitter.com/C1KPSUKeRk — MTST (@mtst) June 20, 2022

Com o resultado das eleições na Colômbia, o Brasil mais do que nunca é a última barreira contra o comunismo na América Latina. O ex-guerrilheiro Gustavo Petro, afrontou o Brasil em sua declaração, agradecendo ao ladrão e declarando que ele será o próximo Presidente.#JairOuJaEra pic.twitter.com/h2ffwejQFz — Leandro Takano (@LeandroMTakano) June 20, 2022





