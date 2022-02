Bolsonaristas se enfurecem e batem boca em aeroporto ao serem abordadas com "Lula Livre" (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Um vídeo que viralizou nas redes, com Bolsonaristas enfurecidas ao ouvirem o nome de Lula, ganhou as redes sociais nesta sexta-feira (4). Lucas Machado passava pelo hall do Aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, quando encontrou com senhoras caracterizadas com apetrechos usados pelos extremistas e imediatamente começou a chamar pelo nome do ex-presidente.

O motivo foi o suficiente para despertar a ira das bolsonaristas, que imediatamente começaram a proferir ofensas contra Lula.

Veja:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sim, aprontei isso ontem no Aeroporto Santos Dumont, hehe. https://t.co/4fPxcPP6Pj CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 3, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE