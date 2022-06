"Bolsonaro defende bandido" bomba nas redes após conversa de Milton Ribeiro

Internautas denunciam interferência de Bolsonaro nas investigações envolvendo escândalo de corrupção no Ministério da Educação edit

247 - Após a suspeita de interferência de Jair Bolsonaro (PL) na investigação sobre o caso Milton Ribeiro, seguida de confirmação pelo próprio ex-ministro de que o chefe do executivo o avisou sobre as buscas da Polícia Federal, internautas subiram a hashtag "Bolsonaro defende bandido" aos trending topics do Twitter brasileiro,

Além de denunciar o envolvimento do presidente na investigação do caso de corrupção envolvendo o Ministério da Educação, o movimento relembrou outros episódios em que Bolsonaro esteve atrelado a criminosos.

Confira os principais tweets da hashtag "Bolsonaro defende bandido":

