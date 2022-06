Crime de responsabilidade: Bolsonaro avisou Milton Ribeiro sobre buscas da Polícia Federal

Apoie o 247

247 - O ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, que foi preso pela Polícia Federal (PF) na quarta-feira (22), afirmou em uma conversa telefônica com a filha, mantida no dia 9, que havia sido alertado diretamente por Jair Bolsonaro de que poderia ser alvo de mandados de busca e apreensão.

“O presidente me ligou. Ele está com um pressentimento de que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? É que eu tenho mandado versículos pra ele, né?", disse Ribeiro para a filha, na transcrição da conversa interceptada pela PF e divulgada pela GloboNews.

A filha então pergunta: "Ele quer que você pare de mandar mensagens?", "Não! Não é isso... ele acha que vão fazer uma busca e apreensão... em casa... sabe... é... é muito triste. Bom! Isso pode acontecer, né? Se houver indícios, né?", respondeu o ex-ministro. A conversa, que durou cerca de 10 minutos, foi encerrada abruptamente após a filha dizer que estava falando de um “celular normal”.

Nesta sexta-feira (24), o Ministério Público Federal solicitou que a parte dos autos do inquérito que abordam a possível interferência de Jair Bolsonaro na investigação fosse enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF), em função do foro privilegiado do atual ocupante do Palácio do Planalto.

🇧🇷 URGENTE: Milton Ribeiro disse que Jair Bolsonaro procurou o ex-ministro dizendo que teve um "pressentimento" de que a PF poderia realizar uma operação de busca e apreensão, informa Globo News.



Fala foi feita em conversa telefônica com a própria filha. pic.twitter.com/cxTdwjNQHy CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE June 24, 2022





