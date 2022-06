Bolsonaro sensitivo: internet ironiza 'pressentimento' sobre operação contra Milton Ribeiro

Em conversa telefônica com a filha no início do mês, o ex-ministro Milton Ribeiro alegou que Jair Bolsonaro lhe avisou de um “pressentimento” sobre uma operação da PF contra ele edit

Apoie o 247

ICL

247 - Após revelação de que Jair Bolsonaro (PL) cometeu mais um crime de responsabilidade, avisando, no início do mês de junho, o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro sobre a operação da Polícia Federal (PF) contra ele que ocorreu na última quarta-feira, 22, a tirar sarro da situação.

Em uma conversa telefônica com a filha, mantida no dia 9, Ribeiro afirmou que havia sido alertado diretamente por Jair Bolsonaro de que poderia ser alvo de mandados de busca e apreensão.

“O presidente me ligou. Ele está com um pressentimento de que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? É que eu tenho mandado versículos pra ele, né?", disse Ribeiro para a filha, na transcrição da conversa interceptada pela PF e divulgada pela GloboNews.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por causa do “pressentimento” de Bolsonaro, a internet levou as palavras “Bolsonaro sensitivo” aos assuntos mais comentados do Twitter. Confira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

BOLSONARO SENSITIVO



Aqui o áudio legendado em que o pastor e ex-ministro Milton Ribeiro diz pra filha que Bolsonaro acha que Milton será alvo de uma operação de busca e apreensão. A filha alerta que ligou pro pai de um cel normal. Então Milton desconversa e encerra a conversa. pic.twitter.com/pv87kbmLKY — Fábio Felix 🏳️‍🌈 (@fabiofelixdf) June 24, 2022

🚨 ATENÇÃO



BOLSONARO DEFENDE BANDIDO

agora virou

BOLSONARO SENSITIVO



Agora ele tem "pressentimento" sobre operação da PF de busca e apreensão na casa de ex-ministro investigado



Isso é muito grave!! pic.twitter.com/8R2kd3pQQ5 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE June 24, 2022

BOLSONARO SENSITIVO teve pressentimento que a PF faria operação contra seu ex-ministro Milton Ribeiro. — Helder Salomão (@heldersalomao) June 24, 2022

O assunto se tornou um dos mais comentados no Twitter nesta sexta-feira, 24, junto com “Bolsonaro defende bandido”, que também chegou aos trending topics do Twitter, por causa da possível interferência do presidente na investigação da PF contra seu ex-ministro da Educação.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE