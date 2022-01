Bonner leva Jornal Nacional aos TTs após "traduzir" nota "Rolando Lero" da Presidência (vídeo)

A nota tenta explicar as razões do governo ter liberado voos na classe executiva para seus ministros edit

Revista Fórum - O Jornal Nacional, da Globo, foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter, na manhã desta quinta-feira (13), após o apresentador William Bonner ler na noite anterior uma nota (veja abaixo) da Secretaria-Geral da Presidência da República explicando as razões para o governo liberar que ministros viagem na classe executiva.

A nota, que lembra o estilo do personagem Rolando Lero, que era interpretado pelo ator Rogério Cardoso, no programa Escolinha do Professor Raimundo, de Chico Anysio, teve que ser traduzida pelo apresentador.

Leia a íntegra na Fórum.

