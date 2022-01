Bolsonaro libera compra de passagens na classe executiva para ministros

Anteriormente, passagens compradas com dinheiro público deveriam ser “sempre na classe econômica”, de acordo com decreto de 2018 edit

247 - Jair Bolsonaro editou nesta terça-feira (11) um decreto no qual libera a compra de passagens com dinheiro público na classe executiva em voos internacionais para ministros e demais servidores públicos que ocupem cargos de confiança. As informações são da CNN Brasil.

A determinação vale para voos com sete horas ou mais de duração e para viagens a serviço da União. O decreto foi publicado nesta quarta-feira (12) no Diário Oficial da União.

Em 2018, o agora ex-presidente Michel Temer havia decretado que as passagens deveriam ser “sempre na classe econômica”. Os ministro ou servidor até poderia optar por classes mais caras, mas a diferença entre os valores seria custeada por ele próprio.

