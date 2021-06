Corrupção na compra da Covaxin torna "Bolsonaro corrupto" um dos assuntos mais comentados no Twitter

Entre as repercussões, usuários da rede pedem a saída de Bolsonaro do poder após a revelação de que ele teria sido cúmplice de um esquema de corrupção no Ministério da Saúde edit

247 - Após as graves revelações de que Jair Bolsonaro teria sido avisado do possível esquema de corrupção no Ministério da Saúde envolvendo a compra da Covaxin, vacina indiana contra a Covid-19, internautas passaram a repercutir o assunto nas redes.

O termo "Bolsonaro corrupto" tornou-se um dos assuntos mais comentados no Twitter no Brasil, ocupando a terceira colocação no ranking por volta de 16h30 desta quarta-feira (23).

Entre as publicações, usuários da rede fazem previsões sobre a queda de Jair Bolsonaro do poder e pedem a responsabilização do chefe do governo federal.

Veja:

Alguém tinha fuma duvida que Bolsonaro, filhos e esposa (incluindo as ex) eram corruptos?

Eu não!!

#BolsonaroCorrupto pic.twitter.com/zqgKoiSG6F — Wagner, Esperança 💉🐊💉🐊 (@WagnerEsperanca) June 23, 2021

Caminho para as Índias!

Rumo a cadeia#BolsonaroCorrupto pic.twitter.com/SzSaghDGp0 — Marco Santo (@macsanto787) June 23, 2021

#BolsonaroCorrupto Mourão já deve estar escrevendo a carta...



Tão dizendo aí que a Covaxin e Fiat Elba de Bolsonaro. pic.twitter.com/sFYK0DkhKL — Luís Fernando Rodrigues💉🇧🇷🌹⚪ (@lufernando84) June 23, 2021

Ele sabia, não é negacionismo, é maldade e corrupção!! Se o Brasil fosse um país sério, este GENOCIDA já estaria preso !! #BolsonaroCorrupto pic.twitter.com/JpFuyh461J — Be Moreira 🆘️ (@Beminas1) June 23, 2021

O governo federal soube do superfaturamento das vacinas Covaxin com antecedência e fez ouvidos de mercador. Não faltam crimes de responsabilidade diários que justifiquem um impeachment#foragenocida #BolsonaroCorrupto https://t.co/6I87m8Xmbo — Iriny Lopes (@iriny_13) June 23, 2021

#BolsonaroCorrupto ROUBOU DINHEIRO DA VACINA.

Nem se você desenterrar todos os corruptos da História, desde os tempos do Império, incluindo o lance do ouro que foi todo para a Inglaterra, nem assim, jamais encontraria alguém que fez pior que esse demônio.#ForaBolsonaroGenocida — My Chaotic Arts (@MyChaoticArts) June 23, 2021

#BolsonaroCorrupto

Só o gado fanático da seita Bolsonarista acredita nele! pic.twitter.com/g8viti32CZ — Jacqueline Constance🔰🇹🇭💉☘ (@Jacquelinespfc) June 23, 2021

A cereja do bolo é um escândalo de corrupção bilionário, muito maior que o mensalão petista, o triplex do Guarujá ou qualquer outro caso que levou a boiada às ruas. #BolsonaroCorrupto pic.twitter.com/yZuZTI2Mrh — Bruno Catini 🕊 (@bcatini) June 23, 2021

