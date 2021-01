Duda Reis diz se impressionar com a normalização da violência doméstica: "Não somos loucas"

247 - A atriz Duda Reis, que acusou o ex-noivo, o cantor Nego do Borel, de estupro de vulnerável, lesão corporal, violência doméstica, injúria e ameaça - está focada no trabalho disse ficar impressionado ao "saber que muita gente ainda normaliza a violência doméstica".

"É incrível como nós, mulheres, somos induzidas pela sociedade nos mantermos caladas", lamentou. Seu relato foi publicado pela coluna Quem.

Nessa quinta-feira (28), a Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpriu dois mandados de busca e apreensão contra o cantor. No artista estava no estado de São Paulo. No Rio, a polícia encontrou um cofre com R$ 470 mil em espécie.

