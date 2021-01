Polícia apreende R$ 470 mil e passaporte de Nego do Borel

Pai do cantor acompanha as buscas, que são feitas em residência do artista em São Paulo e Rio de Janeiro edit

Metrópoles - Peritos da Polícia Civil do Rio e de São Paulo vão analisar os equipamentos e dispositivos eletrônicos apreendidos nos dois endereços do cantor Leno Maycon Viana Gomes, o Nego do Borel, acusado pela ex-namorada Duda Reis de estupro de vulnerável, ameaça, injúria e lesão corporal.

Nego também prestou queixa contra Duda, por injúria, calúnia e difamação, e negou as acusações. Os imóveis vistoriados na manhã desta quinta-feira (28/1) ficam no Rio e em São Paulo. O artista estava no estado paulista. No Rio, a polícia encontrou um cofre com R$ 470 mil em espécie.

O pai do cantor foi acionado para acompanhar as buscas. Na unidade federativa fluminense, os agentes também apreenderam o passaporte de Nego do Borel. Entre os equipamentos confiscados nos dois endereções, estão telefones e computadores.

As ações nos dois imóveis foi determinada pela Justiça, que autorizou a busca e apreensão para apurar as denúncias registradas na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), em São Paulo.

