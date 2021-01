Extrema direita distorce fala de Xi Jinping para insinuar que a China criou coronavírus

247 - Em mais um discurso de ataque do Ocidente à China, desta vez por sites de extrema direita no Brasil, propagadores de fake news, o país asiático é acusado de fabricar o coronavírus.

Páginas bolsonaristas distorceram um trecho da fala do presidente Xi Jinping em seu discurso de Ano Novo afirmando falsamente que ele estaria celebrando o crescimento econômico do país em meio à pandemia de Covid-19, insinuando que os chineses teriam fabricado o coronavírus para se beneficiar.

O 247 publicou o discurso de Xi Jinping nesta quinta-feira (31), que foi transmitido no Grupo de Mídia da China e pela internet. O trecho sobre o crescimento diz o seguinte:

“Somos o primeiro país entre as principais economias do mundo a conseguir o crescimento do PIB com a previsão de atingir um novo patamar de 100 trilhões de yuans no ano de 2020”. O líder demonstra orgulho do povo chinês pela rapidez, organização e eficiência no combate à pandemia.

discurso do xi jinping: vamo caminhar junto, trocar ideia, combater o covid, tentar construir um mundo melhor etc etc etc fico feliz que a economia do meu país tá crescendo



as manchetes: pic.twitter.com/Wv3SupoovM January 1, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais