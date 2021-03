Felipe Neto se entusiasma com discurso histórico de Lula e pede que seus milhões de seguidores assistam cinco minutos

Youtuber e empresário divulgou trecho do pronunciamento do ex-presidente Lula: "5 minutos. Só 5 minutos. Assista", disse Felipe Neto edit

247 - O youtuber e empresário Felipe Neto compartilhou um trecho do discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira (10), no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo.

"5 minutos. Só 5 minutos. Assista", disse Felipe Neto pelo Twitter ao compartilhar vídeo com fala de Lula.

Com 13 milhões de seguidores no Twitter, Felipe Neto, que tem feito forte oposição a Jair Bolsonaro, comentou a decisão do ministro Edson Fachin, que anulou as condenações de Lula na Lava Jato e lhe restituiu os direitos políticos.

"Se cair um 'Lula vs. Bolsonaro' em 2022 e a imprensa me vier com 'uma decisão muito difícil', acho que eu vou preso dessa vez", escreveu o youtuber em sua página no Twitter.

Confira o post de Felipe Neto:

5 minutos. Só 5 minutos. Assista. https://t.co/ZhWJrCTC1n — Felipe Neto (@felipeneto) March 10, 2021





