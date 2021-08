Filha de Gugu reclama por não ter Porsche e chama de 'coisa' carro que vale R$ 210 mil

Sofia Liberato tem um Dodge Charger R/T, com motor V8 de 5,7 litros e câmbio automático de 8 marchas, além do motor de 375 cv edit

247 - Uma das filhas do apresentador Gugu Liberato, Sofia, gravou um vídeo ao lado da irmã, veiculado nesta quarta-feira (25), no qual faz críticas à tia, Aparecida de Fátima Liberato Caetano, que, segundo as gêmeas, mente e manipula a família.

Um trecho do vídeo, no entanto, chamou a atenção dos internautas porque Sofia reclama de não ter recebido permissão para comprar uma Porsche, carro com o qual "sonhava".

Sofia, porém, tem na garagem um Dodge Charger, vendido nos Estados Unidos por US$ 30 mil a US$ 82 mil. O valor, convertido para real, vai de R$ 160 mil a R$ 426 mil.

De acordo com a assessoria da marca no Brasil, Sofia comprou o Dodge Charger R/T, com motor V8 de 5,7 litros e câmbio automático de 8 marchas. Com estas especificações, além do motor de 375 cv, o veículo não sai por menos de US$ 40,3 mil, ou seja, R$ 211 mil. "Apresento pra vocês o "coisa". Meu novo carro. Só tenho a agradecer a Deus", escreveu a filha do apresentador em publicação em maio deste ano.

