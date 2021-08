Filhas de Gugu acusam tia, Aparecida Liberato, de manipulação e mentiras (vídeo)

Em vídeo, Marina e Sofia explicam a situação e contam a verdade sobre o relacionamento de sua mãe com o apresentador edit

Por Leo Dias, Metrópoles - As gêmeas do apresentador Gugu Liberato (1959-2019), após serem emancipadas, resolveram contar toda a verdade sobre o relacionamento de sua mãe com o apresentador.

Segundo vídeo exclusivo e documentos obtidos pela coluna Leo Dias, as filhas de Gugu nunca concordaram com a tia Aparecida Liberato, que insiste em dizer que não havia união estável entre a mãe e o pai delas.

Marina e Sofia, após perceberem que o advogado contratado por Aparecida não passava informações sobre o processo e não as ouvia em relação a união estável, resolveram pedir a emancipação e contrataram um advogado para que colocasse no processo a verdade sobre o relacionamento da mãe e do pai.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE