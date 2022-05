"Influenciadora" Camila Loures é expulsa de Uber após quebrar protocolo contra Covid e ainda expõe trabalhador nas redes

Apoie o 247

247 - A "influenciadora digital" Camila Loures relatou em suas redes que, durante uma viagem de Uber, ela pediu para que o motorista fechasse as janelas de seu veículo. Para manter os protocolos de segurança contra a Covid-19 e a circulação de ar fresco no local, o motorista insistiu para que a janela ficasse aberta e na sequência pediu para que ela saísse do carro e solicitasse outro carro de aplicativo.

Aos prantos, ela fez o relato do ocorrido:"Gente, eu simplesmente entrei no Uber, caraca. Nunca passei por isso, que desesperador!", disse ela, que completou: "Eu falei: 'Moço, tem como você fechar o vidro, está vindo vento na minha cara e está frio'. Ele disse: 'Não posso fechar, protocolos da Covid'", completou.

Apesar de se sentir mal com a situação, alguns internautas ressaltaram que o trabalhador não deveria ter sido exposto nas redes, pois estava apenas cumprindo com as determinações contra a Covid.

Veja:

o divo mantendo 4.93 de avaliação com 5 anos de contribuição na uber, aqui vc não toca camila loures pic.twitter.com/h3FKs5Nb71 — andré (@andreariell) May 18, 2022





Algumas pessoas são sem noção pra cacete. Pensa que Uber trabalha com a gasolina a 7 reais por prazer. A Camila Loures ainda expõe o rosto do motorista que pode muito bem ser um pai de família que pode ser banido da plataforma por simplesmente SEGUIR O PROTOCOLO. — sâmya⁷ 🫰🏻 (@itsmesamya) May 18, 2022

a camila loures assim quando o uber convidou ela a se retirar do carro pic.twitter.com/PF1rf0Z3wL May 18, 2022

O melhor de tudo no vídeo da Camila Loures é que segundo ela, estava DESESPERADA, mas teve tempo de entrar na câmera e escolher com qual filtro ia chorar



é sobre isso 🥰 pic.twitter.com/h9xeoEDlh4 — Polonio (@crfpolonio) May 18, 2022

