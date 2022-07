Influente que anda com poderosos em Brasília e que já foi no Luciano Huck é acusado de ser charlatão

Apoie o 247

Influente, articulado, com vasto currículo acadêmico, inteligente, chegando a participar de um quadro de conhecimento do antigo caldeirão do Huck e com acesso livre a muitos gabinetes de poderosos em Brasília.

É tal impressão que o advogado João Manoel Riél passa aos seus seguidores e pessoas próximas, no entanto, um post que viralizou nas redes desmascarou as vastas atribuições do jovem.

Francisco Campis contou uma longa história sobre como conheceu o suposto impostor e quando descobriu as fraudes apresentadas por João.

Leia abaixo a íntegra de seu relato.

Em 2019, quando eu ainda era estudante da UNISC (Universidade de Santa Cruz do Sul) e trabalhava como monitor de pesquisa, um tal de João Manoel Riél me mandou solicitação de amizade no facebook. Achei estranho que no perfil dele constava que ele era Pós Doutor em Direito pela Università degli Studi di Messina na Itália e mestrado em Portugal, pois nunca tinha ouvido falar dele. Apesar de ele ser ex-aluno da UNISC. Naquela situação deixei passar.

Mas ele começou a interagir com várias coisas que eu postava, comentava, curtia, etc... E aquela pulga atrás da minha orelha começou a coçar. Pois bem fui procurar o lattes dele e quando acessei tive certeza de que estava tudo muito errado ali. Pra começar na quantidade de prêmios

que ele se atribuía, bem como com a formação tb totalmente incompatível com a idade dele (2 mestrados, um doutorado e um pós doutorado realizados no período de 3 anos), sério confiram o lattes dele é uma viagem. (link disponível na postagem abaixo)

Mas o que estranhei é que na época ele constava como membro de um grupo de estudos em que eu estava (agora ele tirou do lattes ) e dizia que era aluno do mestrado da UNISC, fui perguntar para os colegas de grupo se conheciam ele. Mostrei o lattes dele mas ngm nunca tinha visto ele

O professor organizador do grupo disse que ele não estava vinculado, e que tinha ido a um evento da pós-graduação, e que era isso.

Resolvi então jogar o nome dele no google, e daí tudo fez sentido. Encontrei essa matéria: Sem OAB, “filho do Gugu” visita Mourão como desembargador

Descobri então que a figura conseguiu até aparecer na Globo no quadro quem quer ser um Milionário mentindo, dessa vez dizendo que era Advogado. Ele disse q tinha pós-doutorado, uma biblioteca enorme,etc mas durou 3 min no programa, quem quiser ver o fiasco:

Patinou direto nas primeiras perguntas. Não soube responder quantos segundo tinha uma hora, nem qual ser mitológico é meio peixe meio mulher, mas diz que já leu mais de 1000 livros.

O excelentíssimo pós-doutor também é alvo de ação judicial por crime contra a fé pública. O Ministério Público acusa o rapaz de utilizar o número da carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de uma juíza e, assim, conseguir movimentar processos para possíveis clientes.

Segundo a denúncia, a figura usava uma carteira de estagiário para pegar os processos e assinava com a OAB de uma juíza. Genial! Muito interessante ele ter mais de 20 livros publicados, não sei quantos doutorados e não ter passado no exame da ordem, nem saber coisas básicas.

Em uma viagem para Brasília (segundo a reportagem do Metrópolis, e segundo consta na própria agenda do General Mourão ) ele marcou reuniões para entregar seus livros dizendo que era desembargador. Seguem algumas fotos dos encontros dele em Brasília. (fotos acima)

Atualmente a figura Mitológica João Riél Manuel continua circulando por ai, se intitulando presidente de não sei quantas associações, Mestre, Doutor e Pós-Doutor sem ter nenhum artigo qualis, Publica artigos na Zero Hora e tem um programa de tv.

Não sei quais as intenções reais dele, mas me parecem preocupantes, vejo ele interagindo com muitas pessoas próximas de mim, então recomendo cuidado!

Agora só nos resta saber o que o Membro da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz da ONU, e dono de outras centenas de prêmios vai aprontar em seguida! Acredito que será o primeiro homem a pisar em Marte também.

Tenho várias outras informações sobre ele que não consegui checar a veracidade e guardo para mim, estas que compartilho estão amplamente demonstradas em reportagens e posts do Próprio João Riél.

Tem um "estudante de Direito" da minha região, que tem uma história digna de filme, o cara que nem conseguiu passar na OAB circula livremente por Brasília (entre ministros do STF, membros da câmara e até tendo horário marcado com o Vice-presidente) se passando por desembargador + pic.twitter.com/a8Qk8HJ23q — Francisco Campis (@CampisFrancisco) July 28, 2022





