Internautas apontam suástica em logo de empresa do pai de Jade Picon, do BBB

247 - O logotipo da empresa do pai de Jade Picon, participante do 'Big Brother Brasil 22', virou assunto nas redes sociais após internautas apontarem semelhança com a logo da empresa de mármores, granitos e pedras de Carlos Picon com a suástica. Outros ainda citaram a presença do número “88”. Os dois símbolos remetem ao nazismo.

Veja a repercussão:

Qual a relação da Jade com Nazismo? pic.twitter.com/iRGbUDtb48 — ⃝⃒⃤ Δlєхαndrє Mαtos ❄ (@hdvirtual) February 19, 2022

o logo da empresa de mármore do pai da jade picon é bem estranho né pic.twitter.com/C0rKcadmd2 — pedro santana (@heypdro) February 17, 2022

Vejam abaixo a logo da empresa Pantanal, Mármores, Granizos e Pedras (https://t.co/rXFDJB3o64), do pai da participante do BBB, Jade Picon. O @MPF_PGR precisa investigar possível apologia ao nazismo! Na imagem o que parece ser a suástica e o 88 (a letra H 2 vezes) de Heil Hitler! pic.twitter.com/PP60AbV7PH — Dener Giovanini (@DenerGiovanini) February 20, 2022

