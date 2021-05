Com João Santana, Ciro diz que Lula fez pouco pelos pobres e é contestado nas redes

Vou falar umas verdades do Lula aqui:



Foi homem que tirou o Brasil da miséria.



Quem colocou mais jovens na faculdade.



Economia mais forte que o Brasil já viu.



Quem mais assegurou o direito à Saúde do povo brasileiro.



Aquele que acabou com a fome no país.#VerdadesobreLula