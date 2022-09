Internautas protestam contra quebra de sigilo de perfil e #freejairme vira assunto mais comentado

Apoie o 247

247 - Usuários do Twitter protestaram contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que determinou nesta sexta-feira (23) a quebra do sigilo do perfil @jairmearrependi.

A ministra Maria Claudia Bucchineri atendeu a uma decisão movida pelo PDT contra o candidato a deputado federal Augusto de Arruda Botelho (PSB-SP) e contra o responsável pelo perfil do Twitter "@jairmearrependi", pelo uso do filtro "Prefiro Lula" nas mesmas cores utilizadas pela campanha de Ciro.

Alvo da decisão do TSE, o candidato Augusto de Arruda Botelho disse estar preocupado com a revelação do responsável pelo perfil.

Confira algumas reações:

Recebo com serenidade a decisão da justiça que negou e pedido de @cirogomes para que eu excluísse das minhas redes uma postagem.



Por outro lado recebo com muita preocupação que no mesmo processo foi determinada a quebra de sigilo de @jairmearrependi.#freejairme — Augusto de Arruda Botelho 4️⃣0️⃣0️⃣4️⃣ (@augustodeAB) September 24, 2022





Um dos maiores comunicadores e ativistas anônimos do Brasil, @jairmearrependi, terá sua identidade abruptamente revelada em meio a uma eleição na qual a violência política é a ordem do dia. O responsável pela exposição não é um bolsonarista, mas Ciro Gomes!#freejairme September 23, 2022

E pedindo a quebra de anonimato da Jairme, Ciro mostra quem realmente ELE é.#freejairme pic.twitter.com/yCBbLGnWzU — Noiva da Democracia é 13🚩⭐️ (@noivademocracia) September 24, 2022

Ciro Gomes, em quem votei em 2018, está fazendo um papel VERGONHOSO de linha auxiliar do fascismo nesta eleição. VERGONHOSO. Não se trata de desistir da campanha, mas de ser honesto com a população que viveu sob Lula e sob Bolsonaro.



Soraya e Tebet estão sendo bem mais honestas. — tesoureiro (@tesoureiros) September 23, 2022

Ciro vendo nazi no próprio partido // Ciro vendo piada de perfil paródia no twitter #freejairme pic.twitter.com/vzFAtLH1nd — vacinada e triste (@hlicnarf) September 23, 2022

