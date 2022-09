A pedido de Ciro, TSE manda identificar responsável pelo perfil "Jair me arrependi" e suspende filtro "Prefiro Lula"

Apoie o 247

247 - O Tribunal Superior Eleitoral determinou nesta sexta-feira (23) a retirada do filtro "Prefiro Lula" feito nas mesmas cores de filtro utilizado pela campanha de Ciro Gomes (PDT), do site Twibbon.

A ministra Maria Claudia Bucchineri atendeu a uma decisão movida pelo PDT contra o candidato a deputado federal Augusto de Arruda Botelho (PSB-SP) e contra o responsável pelo perfil do Twitter "@jairmearrependi", ainda não identificado, e a Storm Ideas Sugar Bond House por suposta veiculação de propaganda na internet.

A ministra do TSE determinou que o Twitter revele a identidade do perfil @jairmearrependi, a pedido da campanha de Ciro. "Determino à referida plataforma que informe, no prazo de 24 horas, os dados de acesso e registro, bem como o endereço de IP, a fim de se identificar o responsável pelo perfil '@jairmearrependi', sob pena de multa diária, ora fixada no valor de R$ 50.000,00", escreve a ministra na decisão.

Os advogados do PDT argumentam na ação que ambos se apropriaram "ilegalmente das cores, identidade gráfica e slogan da campanha de Ciro Gomes, 'Prefiro Ciro', para criar artificialmente 'estados mentais' capazes de confundir o eleitorado brasileiro, notadamente por percepção mnemônica de identidade visual".

O perfil @jairmearrependi se manifestou sobre o assunto com algumas postagens. Confira.

Saio do Twitter para entrar na história.

Eu sou inocente. pic.twitter.com/Jas2ccMaEt — In lovely memory of JaIrme (@jairmearrependi) September 23, 2022

pic.twitter.com/KrLdhqTaN3 — In lovely memory of JaIrme (@jairmearrependi) September 23, 2022





