Internautas puxam panelaço após prisão de mulher que protestou contra Bolsonaro

Revista Fórum - A hashtag #Panelaço ganhou o topo dos assuntos do momento do Twitter neste sábado (10) após a mobilização de internautas para convocar uma manifestação em solidariedade à mulher que foi presa pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul por bater panela durante a motocada de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em Porto Alegre. O nome da manifestante, já libertada, não foi revelado.

“Uma mulher foi presa hoje por bater panela contra Bolsonaro e sua motociata em Porto Alegre. Vamos ver se eles conseguem prender todo mundo?”, diz a convocatória do panelaço, previsto para as 20h deste sábado. O perfil Jair Me Arrependi foi um dos promotores do ato.

GENTE SOBE A TAG #PANELAÇO AI PRA AJUDAR A DIVULGAR pic.twitter.com/9NQd52od09 July 10, 2021

O cantor Johnny Hooker, o ator Armando Babaioff e a professora universitária e militante feminista Lola Aronovich estão entre os que se juntaram à convocação.

