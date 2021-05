Luísa Sonza é atacada nas redes após falecimento do filho de Whindersson Nunes

Precisamos falar sobre o ABSURDO que é as pessoas irem no Instagram culpar a Luísa Sonza pela morte do filho do Whindersson.



Gente, sério. Isso é MUITO PESADO e um desrespeito com a dor dos outros.



Esse momento já deve estar sendo difícil, não dificultem mais pro Whindersson. pic.twitter.com/T5JNEDZfZm