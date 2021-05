Mãe de MC Kevin desabafa sobre a morte do filho e manda recado ao amigo, MC VK (vídeo)

“VK não adianta me mandar mensagem. Não adianta me ligar. Não adianta pedir para me falarem. Eu não quero falar, eu não quero ouvir o que você tem para falar”, disse Valquiria Nascimento em uma série de stories no Instagram edit

247 - A mãe de MC Kevin, Valquiria Nascimento, fez um desabafo neste sábado (22) sobre sua vida e a morte do filho aos 23 anos no último domingo, no Rio de Janeiro. Ela também mandou um recado ao amigo do funkeiro, MC VK, que deu uma versão sobre o acontecimento em entrevista recente.

“VK não adianta me mandar mensagem. Não adianta me ligar. Não adianta pedir para me falarem. Eu não quero falar, eu não quero ouvir o que você tem para falar. Eu vi você falando minha vida está de ponta cabeça. Se a sua está de ponta cabeça, imagina como que está a minha.", disse a mãe do cantor em uma série de stories no Instagram.

Valquiria se referiu ao vídeo publicado na noite desta sexta por VK, no qual disse estar “sendo injustiçado”. Ele era uma das pessoas que estava com o funkeiro no momento em que caiu de uma varanda do hotel e não resistiu. “Não estou sabendo lidar. Estou sendo massacrado, injustiçado, apanhando. Estão me agredindo muito, mano. Agredindo minha família, minha filha”, desabafou o amigo.

A mãe do cantor disse ainda: “E o Kevin que não tem mais vida? Nem para ficar de ponta cabeça. O meu filho não tem mais vida, então eu não quero mais explicação. Eu não quero mais nada. Não adianta ficar querendo provar alguma coisa para mim. Você dormiu na minha casa, comeu da minha comida, me chamava de tia. Sabe quem é o Kevin”.

