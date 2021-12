Menções negativas a Bolsonaro chegam a 72% após férias sem fim em meio ao caos na Bahia

As citações positivas a Bolsonaro caíram sete pontos percentuais e o indicador de confiança caiu 12% edit

247 - Novo levantamento da AP Exata mostra que as menções negativas a Jair Bolsonaro no Twitter chegaram a 72% após ele resolver manter suas férias em Santa Catarina, apesar dos estragos causados pelas enchentes no sul da Bahia. Os temporais deixaram, até o momento, 34 mil moradores desabrigados, segundo informações atualizadas da Defesa Civil. Já foram contabilizadas 24 mortes e 77 mil pessoas estão desalojadas.

Bolsonaro, por sua vez, ignora o fato e segue de férias no litoral de Santa Catarina. Indignados, internautas seguem mantendo a hashtag #BolsonaroVagabundo nos assuntos mais comentados do Twitter há quatro dias.

De acordo com o portal O Antagonista, as citações positivas a Bolsonaro caíram sete pontos percentuais nesta quarta-feira e o indicador de confiança caiu 12%.

