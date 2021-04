"Moro suspeito sim" bomba nas redes enquanto STF rediscute suspeição do ex-juiz

Moro já foi declarado suspeito pela Segunda Turma do STF e, por manobra de Fachin, o plenário da Corte volta a discutir o tema edit

247 - A hashtag "#MoroSuspeitoSim" bombou no Twitter na tarde desta quinta-feira (22) e se tornou um dos assuntos mais comentados da rede social no Brasil enquanto o Supremo Tribunal Federal (STF) rediscute a suspeição do ex-juiz Sergio Moro.

Moro já foi declarado suspeito nos processos contra o ex-presidente Lula na Lava Jato pela Segunda Turma da Corte e agora, por uma manobra do relator, ministro Edson Fachin, a mesma pauta é tratada pelo plenário do tribunal.

