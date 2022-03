Mourão usa o Twitter para comemorar os 58 anos do golpe militar e é detonado nas redes

Apoie o 247

247 - O vice-presidente, general Hamilton Mourão, foi detonado nas redes sociais após usar o Twitter para afirmar que o golpe militar de 1964, que jogou o Brasil em uma ditadura por um período de 21 anos, “salvou” o Brasil. “Em 31 de março de 1964 a Nação salvou a si mesmo”, diz Mourão na postagem alusiva aos 58 anos do golpe.

Os internautas, porém, criticaram duramente a postagem. “Não foi isso o que aconteceu não, brother”, postou um seguidor identificado como Der Flecha.” Chama isso de salvar?”, escreveu uma pessoa identificada como Leo junto com um depoimento em vídeo da advogada Eny Moreira relatando como ficou o corpo da militante Aurora do Nascimento após as torturas sofridas pelos agentes da ditadura.

Confira as postagens.

Em 31 de março de 1964 a Nação salvou a si mesma! pic.twitter.com/3sn0ThwMiw — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) March 31, 2022

Não?

Não?

Penso que vc quer mudar a realidade, como nossos professores de história.https://t.co/P4bryGAD9g March 31, 2022

