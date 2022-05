"O golpe está aí, só não vê quem não quer": assunto bomba nas redes após Bolsonaro ameaçar mais uma vez as eleições

Apoie o 247

ICL

247- Após Bolsonaro (PL) atacar mais uma vez o sistema eleitoral brasileiro, afirmando que o presidente de seu partido foi informado para contratar uma empresa para fazer auditoria antes das eleições deste ano, internautas reagiram e afirmaram que um golpe de estado se aproxima

Com tom de preocupação, as postagens, como a da jornalista Hildegard Angel, alertam que a democracia no Brasil está por um fio com as ameaças e com o apoio que as Forças Armadas podem dar num rompante golpista.

O golpe de Estado se arma.

O pretexto, ele já tem: as urnas eletrônicas. O inimigo interno também já tem: o Supremo e o TSE. As armas também tem. As civis e as militares.

Bolsonaro é um incendiário, que vai às últimas consequências para deter o poder sem prazo para terminar.





Veja a repercussão:

Diários do golpe anunciado. 05/maio/22: “Forças Armadas não vão apenas participar como espectadores das eleições” (Bolsonaro) pic.twitter.com/9hsoepBUBK — Thiago Amparo (@thiamparo) May 6, 2022





Tem cara de golpe, cheiro de golpe, forma de golpe. "Mas vocês viu o que Lula falou sobre o Zelensky, o Lula não dá" https://t.co/4Kl2L1aujA

O golpe está aí, só não vê quem não quer. Alô, militares, seguirão juntos com Bolsonaro corroendo a democracia? Não vão nem mais disfarçar? pic.twitter.com/QGT1xwYJ4m — GugaNoblat (@GugaNoblat) May 5, 2022

Faltam 150 dias para a eleição de 02 de outubro.

Faltam 150 dias para tirar esse governo incompetente

Faltam 150 dias para tirar esse péssimo chefe-danação

Faltam 150 dias para restaurar a democracia!



Temos 150 dias para evitar o golpe que eles planejam! — Rosana Hermann (@rosana) May 6, 2022





