Record promete pronunciamento nesta noite sobre abuso sexual de Nego do Borel contra Dayane

O cantor foi acusado de estupro por forçar sexo com Dayane Mello, que estava visivelmente bêbada edit

Por Luiz Prisco, Metrópoles - Mais um capítulo envolvendo as acusações de estupro contra Nego do Borel, que teria tentado forçar sexo com Dayane Mello, em A Fazenda 13. Em comunicado oficial, neste sábado (25/9), a Record TV afirmou que está avaliando o caso.

“A Record TV informa que, diante dos acontecimentos desta última noite no reality A Fazenda, envolvendo o Nego do Borel e Dayane Mello, os fatos estão sendo devidamente apurados por uma equipe multidisciplinar e nos pronunciaremos no programa de hoje à noite”, afirma o texto.

Nas redes sociais, fãs do programa pedem a expulsão de Nego do Borel de A Fazenda 13.

Leia a íntegra no Metrópoles.

