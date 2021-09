"Record lixo" bomba no Twitter após caso de abuso sexual de Nego do Borel contra Dayane

Apoie o 247

247 - Internautas revoltados com a tentativa do cantor Nego do Borel de fazer sexo com a modelo Dayane Mello sem seu consentimento e equanto ela estaca visivelmente bêbada tornaram o termo "Record lixo" um dos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil neste sábado (25).

Isso porque o caso ocorreu durante o reality show da Record "A Fazenda 13".

Durante a madrugada, Dayane se deitou com Nego do Borel e causou preocupação nos outros participantes. MC Gui, Solange Gomes e Tati Quebra Barraco, por exemplo, alertaram o cantor para não agir sem a modelo estar consciente para "não dar problema".

Os fãs do reality pedem uma providência da Record, como a expulsão do cantor do programa.

o cara querendo aproveitar da day que tava totalmente inconsciente! isso aqui tem que dar uma expulsão cara. não é a primeira vez que ele faz uma coisa do tipo lá dentro.

ESTUPRO NA RECORD

RESPECT FOR DAY#RECORDLIXO#AFazenda

