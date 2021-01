Remix do “Bum Bum Tam Tam”, de MC Fioti, com funcionários do Butantan, bomba nas redes

Revista Fórum - O clipe de MC Fioti em homenagem à vacina contra a covid-19 do Instituto Butantan, gravado com a participação de funcionários do instituto, foi ao ar neste sábado (23) e já alcançou mais de 130 mil views.

O vídeo de “Remix Vacina Butantan” foi gravado na instituição localizada na zona oeste de São Paulo e revive o grande hit “Bum Bum Tam Tam” de 2017, no contexto de incentivo à vacinação da população brasileira contra o coronavírus.

