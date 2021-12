Tiago Leifert chama o pai para se defender de Ícaro Silva

Ícaro disse que Tiago só teria entrado na Globo por causa do cargo do seu pai, Gilberto Leifert, que era um dos chefões na emissora edit

Apoie o 247

ICL

Revista Fórum - O apresentador Tiago Leifert apelou e chamou o seu pai, o RP Gilberto Leifert, para defendê-lo dos ataques sofridos pelo ex-Malhação Ícaro Silva. Em longo texto publicado na sua conta do Instagram, Gilberto disse que nunca beneficiou o primogênito na Globo, empresa em que também atuou por 30 anos (de 1988 até 2018).

A publicação foi uma resposta à insinuação de Ícaro de que Tiago só teria entrado na Globo por causa do cargo do seu pai, que era um dos chefões na emissora, já que não teria “talento, beleza, nem nada especial”.

“Tiago, talvez você não goste de ver seu pai tratando deste tema em público. Mas estava na hora. […] Nunca trabalhamos na mesma área. Você inicialmente numa emissora afiliada, depois no SporTV, no Jornalismo/Esporte e depois no Entretenimento. Eu no comercial. Meus ex-colegas, que foram seus chefes, reconheceram desde logo seu talento, seu preparo e dedicação”, escreveu ele.

PUBLICIDADE

“Eu jamais poderia contratar alguém para o jornalismo, por exemplo. Foram as suas qualidades que impulsionaram e sustentaram a sua carreia na Globo […] Quem conhece a Globo sabe que nenhum jovem jornalista, com apenas 28 anos, ‘ganha’ a responsabilidade e o desafio de editar o Globo Esporte de São Paulo, porque é filho de um funcionário graduado”, prosseguiu.

Agiu corretamente

Gilberto Leifert disse ainda que ‘agiu corretamente” ao apresentar o filho à televisão em 1996, quando Tiago tinha 16 anos e atuou como repórter de campo na TV Gazeta/SP, “sem remuneração”. Ele completou que o filho se destacou estudando e trabalhando nos Estados Unidos. “Lá, você não era ‘o filho do diretor da Globo’ quando, por algumas vezes, seu nome foi inscrito na ‘Dean List’ —a lista do reitor, na qual figuram os melhores alunos da Universidade de Miami”.

PUBLICIDADE

Leia a reportagem completa na Revista Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE