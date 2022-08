Veja o vídeo que coloca em xeque mentira absurda de Bolsonaro no Jornal Nacional

Participação de Bolsonaro no JN foi marcado por chuva de fake news edit

247 - Um vídeo que voltou a viralizar mostra a cena em que ele explicitamente imita uma pessoa intubada por Covid-19, com tom de deboche, ao contrário do que ele tentou defender durante sua participação no Jornal Nacional desta segunda-feira (22).

A situação ocorreu em suas ocasiões. Em março e maio de 2021, no momento em que os índices de Covid atingiam índices alarmantes e a vacinação caminhava a passos lentos no Brasil.

Relembre:

O MENTIROSO NO JN quis induzir a Renata Vasconcellos de que ele não teria imitado pessoas com falta de ar.



Olha ele aqui fazendo isso em DUAS oportunidades.



DESMENTINDO BOLSONARO 3/n pic.twitter.com/3BnanZVJZl CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE August 23, 2022

