Janones divulga vídeo rebatendo fake news de Bolsonaro sobre a pandemia em entrevista ao Jornal Nacional

Ao contrário das declarações feitas por Jair Bolsonaro durante a entrevista, vídeo mostra que ele desdenhou o avanço da pandemia e debochou das vítimas da Covid-19 no Brasil edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal André Janones (Avante-MG), que tem sido uma peça importante para o desenvolvimento da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais, divulgou um vídeo rebatendo as declarações feitas por Jair Bolsonaro (PL), durante entrevista ao Jornal Nacional, na noite da segunda-feira (22) de que não debochou de pessoas que morreram por falta de ar em decorrência de complicações provocadas pela Covid-19.

Durante a entrevista, Bolsonaro também não se desculpou pela inação do governo federal no combate à pandemia e nem prestou solidariedade aos familiares de vítimas da Covid, que já matou quase 700 mil pessoas no Brasil. O vídeo expõe, ainda, que cerca de 40 mil vidas poderiam ter sido alvos caso o governo não atrasasse de forma deliberada a compra de vacinas e defendesse o uso de medicamentos ineficazes, como a cloroquina.

Veja o vídeo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nossa missão hoje é fazer esse vídeo chegar aos 4 cantos desse país! A entrevista de Bolsonaro no JN ontem surpreendeu a muitos que não sabiam que ele fez chacota de doentes a beira da morte! Bora mostrar que os bons podem ser barulhentos que os maus e espalhar a verdade! 👊 pic.twitter.com/4ghHxCbUCT CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — André Janones 7040✌️ (@AndreJanonesAdv) August 23, 2022



Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.