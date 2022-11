Vitor Belfort vira piada nas redes após espalhar fake news de general "Benjamin Arrola"

Publicação dizia que o “General Benjamin Arrola declarou que o Exército deu 24 horas para que o TSE explique o que houve nas urnas no domingo” edit

247 - O lutador bolsonarista Vitor Belfort, caiu em uma fake news e compartilhou uma postagem que citava um general chamado "Benjamin Arrola".

A publicação mentirosa dizia: “URGENTE: O General Benjamin Arrola das Forças Armadas declarou que o Exército deu 24 horas para que o TSE explique o que houve nas urnas no domingo. Segundo ele, as forças já estão a postos para a tomada do poder caso não haja nenhuma explicação coerente”.

Nem todo herói usa capa 😂 pic.twitter.com/iDx4q23Rku November 8, 2022

Logo depois, o lutador fez um vídeo tentando amenizar a situação.

🔴URGENTE 🔴



Vitor Belfort, inconformado, exigi que o General Benjamim Arrola apareça pra salvar o Brasil.



Não contente em cair em fake ele alegra nossos dias e vira meme. pic.twitter.com/3xZ1lfX3ox — GADOfóbica (@vanessa08591871) November 8, 2022

Por cair na pegadinha, o lutador bolsonarista virou piada nas redes sociais. Confira:

Belfort sentiu Arrola. — Flávia Maynarte 🔺 ☭ (@Flaviamaynarte) November 8, 2022

O Vitor Belfort depois de entrar no instagram: pic.twitter.com/iHocQF7JuY November 8, 2022

ATENÇÃO PATRIOTAS!!!



O General Benjamin Arrola acaba de receber um relatório oficial da consultoria norte-americana Power Guidão.



Ficou constatada a fraude nas urnas e será comprovado em breve pelo porta-voz das forças armadas, Alan Berrola. — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) November 8, 2022

