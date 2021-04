Zambelli é detonada após tentativa frustrada de sabotar CPI

247 - A deputada federal Carla Zambelli foi criticada por internautas e chegou ao topo dos assuntos mais comentados do Twitter após entrar com uma liminar tentando impedir o senador Renan Calheiros de ser o relator da CPI da Covid.

Apesar dos esforços da bolsonarista, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que não vai cumprir a decisão desta segunda-feira (26) do juiz Charles Morai, da 2ª Vara Federal do Distrito Federal, que proibiu a nomeação do senador Renan Calheiros como relator da CPI do Genocídio.

Veja a repercussão:

