Zezé Di Camargo insinua que a população é ignorante e internautas resgatam sua brilhante participação no Show do Milhão (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O cantor Zezé Di Camargo é um dos assuntos mais comentados nas redes após, em um encontro recente com o ministro Paulo Guedes, insinuar que a população é ignorante pois não sabem diferenciar a esquerda da direita.

No entanto, internautas resgataram um vídeo de sua participação no programa Show do Milhão em que ele passou vergonha quando não conseguiu responder o resultado de uma pergunta básica sobre multiplicação.

Veja:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.