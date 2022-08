Maduro anuncia campanha para recuperar ativos venezuelanos no exterior

"Vamos enfrentá-los com tudo se a perseguição criminal dos Estados Unidos contra o Conviasa continuar", disse o presidente venezuelano edit

TeleSur - O presidente venezuelano Nicolas Maduro anunciou na segunda-feira o lançamento de uma campanha de resgate do ouro do país roubado pelas cortes britânicas e a devolução do avião Conviasa sequestrado na Argentina, ações que correspondem às sanções ilegais impostas à nação pelos Estados Unidos (EUA).

"Vamos articular uma grande campanha, da Venezuela, contra as sanções, contra a perseguição criminal, para o resgate do ouro em Londres, e para o resgate dos pilotos e do avião que foi sequestrado na Argentina", disse o Presidente Maduro.

O dignitário acrescentou que sua nação não teme novas medidas ou agressões por parte dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, ressaltou que se a perseguição comercial contra a Venezuela continuar, ela será confrontada pelas autoridades constitucionais do país.

"Vamos enfrentá-los com tudo se a perseguição criminosa dos Estados Unidos contra Conviasa continuar. Não temos medo de sanções, agressão ou imperialismo dos EUA", disse o chefe de Estado.

O presidente fez um apelo especial aos movimentos sociais e sindicais argentinos para acompanhar a luta venezuelana pelo resgate do avião e a liberação dos pilotos.

"Estamos indignados com o que está acontecendo na Argentina", disse ele, acrescentando que será formado um grupo de especialistas para "travar a batalha pela Venezuela".

Por outro lado, o presidente venezuelano, aludindo ao incidente ocorrido na base do superpetroleiro na província cubana de Matanzas, enfatizou que a ajuda à ilha chegou 18 horas atrasada porque não tinham disponível o avião que sequestraram na Argentina, o que é especial para este tipo de situação.

"Perdemos 18 horas para responder à emergência porque não temos o super avião que foi sequestrado na Argentina", concluiu o Presidente Maduro.

