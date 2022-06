Morre manifestante indígena durante protestos no Equador

É a segunda vítima fatal desde o início das manifestações que cobram a redução do preço dos combustíveis no país edit

247 - Um manifestante indígena foi morto pelas forças de segurança pública do Equador nesta terça-feira (21), durante os protestos contra o preço dos combustíveis no país, que já duram nove dias. A informação é da Carta Capital, via AFP.

Esta foi a segunda vítima fatal desde o início das manifestações. Vale lembrar que o presidente conservador Guillermo Lasso decretou estado de emergência nas províncias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbabura ainda ontem. Tal medida concede a Lasso o direito de suspender os direitos dos cidadãos e utilizar a violência das Forças Armadas para reprimir protestos.

Para aceitar conversar com o chefe do executivo equatoriano, a Confederação de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que convocou as manifestações, exige que tal estado de exceção seja revogado. Nas redes sociais, o líder da Conaie, Leónidas Iza, pediu a "redução das ações repressivas" e afirmou que a atitude do presidente “apenas conseguiu exacerbar os ânimos da população e gerar graves escaladas do conflito.”

A primeira morte havia ocorrido na segunda-feira (20), quando um jovem caiu de um barranco durante a manifestação e veio a óbito. O Ministério Público do país abriu investigações para averiguar se o caso se trata de um homicídio.

