Presidente do Uruguai pede Mercosul flexível e aberto ao mundo

247 - O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, defendeu nesta quarta-feira (25) que o país "se abra" ao mundo junto ao Mercosul, no contexto das negociações entre Montevidéu e Pequim por um tratado de livre comércio.

Em coletiva de imprensa ao lado do presidente brasileiro, Lula, Lacalle Pou afirmou que "não há nenhum impedimento em informar os membros do Mercosul do que vem negociando".

Ele também anunciou a criação de uma equipe técnica do bloco comercial para determinar "o que realmente queremos e necessitamos nesse caso da nossa relação com a China".

"Parece contraditorio, pertencemos ao Mercosul, não mudou, mas queremos um Mercosul moderno, flexível e aberto ao mundo", completou.

Por sua vez, o presidente Lula disse que o Brasil está de acordo com as propostas de inovação e abertura. Ele destacou a necessidade de um acordo entre Mercosul e União Europeia e de discutir um tratado entre o bloco comercial e a China.

"O que precisamos fazer para modernizar o Mercosul? Queremos sentar à mesa primeiramente com nossos técnicos, em seguida com nossos ministros e depois com nossos presidentes para que possamos renovar o que seja necessário renovar", disse Lula.

"Apesar de o Brasi ter na China o seu maior parceiro comercial e do Brasil ter um grande superávit com a China, nós queremos sentar enquanto Mercosul e discutir com nossos amigos chineses um acordo Mercosul-China".

