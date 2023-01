Uruguai propõe zona de livre comércio na Celac e alerta contra 'caráter ideológico' do grupo

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, propôs na tarde desta terça-feira (24), no âmbito da cúpula da Celac, em Buenos Aires, capital da Argentina, a criação de uma zona de livre comércio entre os 33 países da América do Sul e do Caribe que integram o grupo.

"Não é hora de sinceras relações? E que a Celac promova uma zona de livre comércio, do México à América do Sul”, disse o presidente uruguaio, acrescentando: “muitas das nossas economias são complementares e estou certo de que poderíamos avançar nesse sentido”.



Lacalle Pou opinou ainda que muitas vezes os discursos feitos em fóruns como a Celac não são implementados. Ele destacou ser hora de colocar a teoria em ação.



“Para que este tipo de fórum sobreviva”, continuou ele, “é preciso gerar esperança. E as esperanças são geradas no caminho percorrido, na prática da ação”.

Por outro lado, o presidente uruguaio alertou que organizações como a Celac não podem "ter o caráter de um clube de amigos ideológicos".

E continuou, em aparente referência a países socialistas como Cuba, Venezuela e Nicarágua: “além disso, na variedade, na mudança e na alternância estará a nossa força (...), porque em nenhum momento algum de nós estará lá”.

Sem citar diretamente nenhum país, Lacalle Pou afirmou que algumas das nações que fazem parte da Celac não respeitam os direitos humanos.



“Fala-se de respeito à democracia, às instituições e aos direitos humanos (no documento conjunto que os integrantes do bloco vão assinar). Mas há países aqui que não respeitam a democracia nem as instituições", disse Lacalle Pou. (Com informações do El País).

