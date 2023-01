Mauro Vieira: acordo do Uruguai com a China seria destruição do Mercosul

Apoie o 247

247 - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que um acordo de livre comércio entre Uruguai e China seria a destruição do Mercosul. O chanceler apenas confirmou que, por enquanto, uruguaios e asiáticos estão fazendo negociações. A entrevista foi concedida ao jornal Folha de S.Paulo.

"Queremos o tratado de Montevidéu, que diz no parágrafo primeiro que existe uma Tarifa Externa Comum [TEC]. Se você negociar fora, destrói a tarifa. Temos que examinar, porque o Mercosul não é o mesmo da época da [sua] criação", disse.

"Temos que ver as necessidades de cada um e as assimetrias que existem. Ver o que se pode fazer em termos de algum tipo de concessão. Brasil e Uruguai não têm só uma relação dentro do Mercosul, temos uma relação bilateral direta que é intensíssima. Então precisamos ver, porque destruir o Mercosul não interessa a ninguém. Não interessa à Argentina, não interessa ao Uruguai, não interessa ao Paraguai".

